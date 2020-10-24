استشهاد مواطن مسن برصاص مليشيات الحوثي في حيس بالحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

استشهد مواطن مُسِن، اليوم السبت، من أهالي مدينة حيس إثر استهداف المليشيات الحوثية لمنازل المواطنين في الأحياء السكنية بالمدينة، لتضاف إلى سلسلة جرائمها بحق المدنيين الأبرياء.

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وقالت مصادر محلية: إن المواطن (طالب داوود خضيري) البالغ من العمر 75 عاماً استشهد وهو نائم في منزله الكائن الأطراف الشمالية لمدينة حيس، إثر اختراق رصاصة حوثية عنقه وأردته قتيلاً.

وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية قد هجّرت خضيري وكافة أهالي قرية الحاصبة الواقعة شمال مدينة حيس قسراً واتخذت من منازلهم ثكنات عسكرية لها.

يذكر أن المليشيات الحوثية استهدفت بقذائف مدفعية الهاون يوم أمس الجمعة، قرى في مديرية التحيتا، مما أدى إلى إصابة المواطن ( عبده حسن علي ) لتستمر بمسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.