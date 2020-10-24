- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطن مسن برصاص مليشيات الحوثي في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استشهد مواطن مُسِن، اليوم السبت، من أهالي مدينة حيس إثر استهداف المليشيات الحوثية لمنازل المواطنين في الأحياء السكنية بالمدينة، لتضاف إلى سلسلة جرائمها بحق المدنيين الأبرياء.
وقالت مصادر محلية: إن المواطن (طالب داوود خضيري) البالغ من العمر 75 عاماً استشهد وهو نائم في منزله الكائن الأطراف الشمالية لمدينة حيس، إثر اختراق رصاصة حوثية عنقه وأردته قتيلاً.
وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية قد هجّرت خضيري وكافة أهالي قرية الحاصبة الواقعة شمال مدينة حيس قسراً واتخذت من منازلهم ثكنات عسكرية لها.
يذكر أن المليشيات الحوثية استهدفت بقذائف مدفعية الهاون يوم أمس الجمعة، قرى في مديرية التحيتا، مما أدى إلى إصابة المواطن ( عبده حسن علي ) لتستمر بمسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مواطن مسن برصاص مليشيات الحوثي في حيس بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.