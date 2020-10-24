- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعزيزات حوثية من إب نحو الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
كشفت مصادر مطّلعة عن قيام مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بالدفع بتعزيزات بشرية، خلال الساعات الماضية، من محافظة إب نحو جبهات الساحل الغربي.
وقالت المصادر أن المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات بشرية على متن أطقم عسكرية وسيارات مدنية، خلال الساعات الماضية، من محافظة إب نحو مدينة الحديدة ومديرياتها. وأضافت المصادر أن التعزيزات تضمن عشرات المسلحين ممن جندتهم المليشيات مؤخراً، في محافظة إب، في إطار عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها بعد العجز الكبير الذي تعانية في صفوف مسلحيها.
الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية كانت قد خسرت أعدادً كبيرة من قياداتها البارزة وعناصرها في جبهات الساحل الغربي، إثر خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات حوثية من إب نحو الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.