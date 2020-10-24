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تعزيزات حوثية من إب نحو الساحل الغربي 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

تعزيزات حوثية من إب نحو الساحل الغربي 

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الحديدة - الخليج 365

كشفت مصادر مطّلعة عن قيام مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بالدفع بتعزيزات بشرية، خلال الساعات الماضية، من محافظة إب نحو جبهات الساحل الغربي.

 وقالت المصادر أن المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات بشرية على متن أطقم عسكرية وسيارات مدنية، خلال الساعات الماضية، من محافظة إب نحو مدينة الحديدة ومديرياتها. وأضافت المصادر أن التعزيزات تضمن عشرات المسلحين ممن جندتهم المليشيات مؤخراً، في محافظة إب، في إطار عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها بعد العجز الكبير الذي تعانية في صفوف مسلحيها.

 الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية كانت قد خسرت أعدادً كبيرة من قياداتها البارزة وعناصرها في جبهات الساحل الغربي، إثر خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

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