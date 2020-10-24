شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة في المهرة للتوعية بسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم حملة للتوعوية بمرض سرطان الثدي.



وتهدف الحملة للتوعية بكيفية الوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر ومعرفة طرق التغذية والرياضة وعدد من العادات الصحية والابتعاد عن العادات السلبية الضارة.

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