غدا بدء مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تبدأ غدٍ الأحد في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات.

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وأوضح رئيس مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض المنظمة للمعرض عبدالقوي العديني، أن المؤسسة استكملت كافة الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالمؤتمر والمعرض.. مشيرا الى أن فعاليات المؤتمر، ستستمر لمدة يومين، وأنه سيتم خلاله مناقشة عدد 22 ورقة عمل مقدمة من جهات حكومية، ومختصين من جامعة عدن ورجال واعمال وشركات استثمارية.

وأوضح ان هناك 30 شركة ومؤسسة استثمارية ستشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر، وستقوم بعرض جملة من منتجاتها وانجازاتها وامكاناتها ايضا، بالاضافة الى مشاركة نخبة من الاكاديميين والمتخصصين والمعنيين بمجال البناء والمقاولات، والمجال الاستثماري.