محافظ عدن يشدد على ضرورة إزالة الإستحداثات العشوائية وضبط مرتكبيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، على ضرورة مضاعفة الجهود في متابعة ورصد الاستحداثات العشوائية وسرعة التعامل معها عبر إزالتها وإحالة مرتكبيها إلى الجهات الأمنية والقضائية المخولة باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

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وأكد خلال ترأسه اليوم السبت، الإجتماع الدوري لمدراء عموم المديريات، ومدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق بالمديريات، أن مسؤولية الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من الإعتداءات والعبث تقع على عاتق الجميع .. لافتاً إلى أن تكاتف جهود الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .

وناقش الإجتماع عدد من القضايا الخدمية الأخرى في المديريات، وفي مقدمتها النظافة والمياه والصرف الصحي، والإيرادات ومقترح تفعيل الشرطة البيئية وغيرها، حيث اتخذت حيال تلك القضايا عدداً من المعالجات ، وإلزام الجهات المعنية المسؤولة عنها سرعة البدء في تنفيذها بما يُفضي إلى حلها نهائياً.

وأقر الاجتماع استكمال فتح مكاتب لهيئة أراضي الدولة في بقية المديريات ومنحها كامل الصلاحيات بما فيها تحصيل الإيرادات الخاصة بأراضي الدولة، والاستمرار في إزالة العوائق المستحدثة في المخططات العمرانية والشوارع والشواطئ والمتنفسات العامة .

كما أقر الاجتماع أيضاً، إيقاف صرف تراخيص بناء الأكشاك في مديريات عدن كافة، ومراجعة عقود الحدائق العامة وعدم استخدامها لأي اغراض تجارية أخرى .