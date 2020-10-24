القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عملية عسكرية لسلاح الجو المسير على جيزان وعسير

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية جديدة استهدفت تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وقال العميد سريع في بيان له، اليوم السبت، أن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية، نفذ اليوم ، عمليات جوية استهدفت مطارات جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط في عسير.
وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن سلاح الجو المسير نفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2k استهدفت مطارات جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط.
وأوضح العميد سريع أن الاصابة كانت دقيقة.. مؤكدا أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم.
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