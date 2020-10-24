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صنعاء - ياسمين الخيامي - شقيق أسير سعودي يصعق الجميع ويكشف ماجرى لشقيقه المفرج عنه من سجون الحوثي

روى المهندس خالد المطيري شقيق الجندي الأسير “غلاب المطيري” الذي ثبت أنه على قيد الحياة بعدما ظن أهله أنه مات في الحد الجنوبي السعودي عام 1438هـ اي قبل خمس سنوات في معركة مع الحوثيين

تفاصيل البحث عن شقيقه وردة فعلهم بعدما تفاجأوا بعدم وفاته . اعتباره شهيدًا وقال “المطيري” خلال لقاء في برنامج “MBC في إسبوع: “كان هنالك معركة عام 1438 هـ في الحد الجنوبي، وفُقد أخي في هذه الفترة، وتم اعتباره شهيدًا لأنه فقد لفترة 6 أشهر”. وأضاف: ” لكن دولتنا الحكيمة العظمى، أصرت في البحث وجهودها كانت جبارة في هذا الأمر، إلى أن أثبتوا الخبر بأنه على قيد الحياة وأنه أسير وأنه بصحة جيدة والحمد لله”. مشيرًا إلى أنه قد وصلهم في الفترة الأخيرة تأكيد بنسبة 100% أنه على قيد الحياة. وتابع: “تلقينا الخبر بسعادة لاتوصف، نحن وزوجته وأولاده”

روى المهندس خالد المطيري شقيق الجندي الأسير “غلاب المطيري” الذي ثبت أنه على قيد الحياة بعدما ظن أهله أنه مات في الحد الجنوبي السعودي عام 1438هـ اي قبل خمس سنوات في معركة مع الحوثيين تفاصيل البحث عن شقيقه وردة فعلهم بعدما تفاجأوا بعدم وفاته . اعتباره شهيدًا وقال “المطيري” خلال لقاء في برنامج “MBC في إسبوع: “كان هنالك معركة عام 1438 هـ في الحد الجنوبي، وفُقد أخي في هذه الفترة، وتم اعتباره شهيدًا لأنه فقد لفترة 6 أشهر”. وأضاف: ” لكن دولتنا الحكيمة العظمى، أصرت في البحث وجهودها كانت جبارة في هذا الأمر، إلى أن أثبتوا الخبر بأنه على قيد الحياة وأنه أسير وأنه بصحة جيدة والحمد لله”. مشيرًا إلى أنه قد وصلهم في الفترة الأخيرة تأكيد بنسبة 100% أنه على قيد الحياة. وتابع: “تلقينا الخبر بسعادة لاتوصف، نحن وزوجته وأولاده”

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شقيق أسير سعودي يصعق الجميع ويكشف ماجرى لشقيقه المفرج عنه من سجون الحوثي

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