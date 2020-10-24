القوات المشتركة بالدريهمي: صمود وجاهزية قتالية كسرت شوكة ذراع إيران في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

يقضي أبطال القوات المشتركة في جبهة الدريهمي، أيام مليئة بفرحة الانتصارات التي سحقت عناصر المليشيات الحوثية الموالية لإيران في التصعيد الأخير للمليشيات التي حاولت التقدم للسيطرة على بعض مواقع تمركز القوات المشتركة في الدريهمي، حيث أجبرتها على التراجع والانكسار محملة بخسائر فادحة.



رسمت القوات المشتركة في الدريهمي صمود أسطوري تحطمت أمامه هجمات وخروقات المليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ووُصِفت بالانتكاسة الحوثية الكبيرة، إذ حاولت المليشيات إستغلال الهدنة الأممية والصمت الأممي لتحقيق اختراق ميداني، ولكن يقظة القوات المشتركة كانت لها بالمرصاد.

وفي استطلاع ميداني: قمنا بالنزول لزيارة الأبطال المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة الدريهمي من أفراد اللوائين الأول والخامس عمالقة لتلمُّس معنويات الأبطال بعد الإنسكارات التي ألحقوها بالمليشيات الحوثية في الأيام الماضية.

بداية استطلاعنا كان مع الجندي (عبدالحافظ الحوشبي) أحد أفراد اللواء الأول عمالقة، يقول : نحن أفراد اللواء الأول عمالقة من معركة أرض الدريهمي نقوم بتمشيط المنطقة من أي تواجد لعناصر المليشيات الحوثية التي تحاول الهجوم على مواقعنا، ونحن في انتظار الأوامر من قبل قائد اللواء الأول عمالقة والقائد العام لألوية العمالقة العميد / عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، مضيفاً: أن معنويات الأبطال عالية والجاهزية القتالية مرتفعة لدحر المليشيات الحوثية من الدريهمي.

Advertisements

من جانبه الجندي علي عبدالله علي أحد أفراد اللواء الأول عمالقة يقول : أفردنا جاهزون وعلى أتم الاستعداد القتالي العالي لتطهير الدريهمي من هذه المليشيات الإجرامية التي تقوم بالهجمات والتسللات على مواقعنا، ونحن بانتظار التوجيهات من القائد العام لألوية العمالقة للتقدم وتحرير مدينة الدريهمي.

الجندي أحمد عبده راجح أحد أفراد اللواء الخامس عمالقة يقول: إننا صامدون وثابتون ثبوت الجبال الرواسي ونتصدى لخروقات المليشيات الحوثية المتكررة على مواقعنا، ولن نتزحزح قيد أنمُلة من هجمات المليشيات فنحن لها بالمرصاد وجاهزون لكسرها وتحطيمها.

ويضيف ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء هذه الهدنة الهشة التي اختراقها المليشيات الحوثية، ونحن بانتظار الأوامر من القائد العام لألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي للتقدم وتطهير المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية. وفي نهاية حديثه تقدم راجح بالشكر للقائد أبو زرعة المحرمي على الإهتمام والجهود الجبارة التي يبذلها في متابعة سير المعارك، والمستجدات العسكرية وتلمُّس أوضاع المقاتلين في جبهة الدريهمي.

من جهته يقول الجندي يعقوب الردفاني أحد أفراد اللواء الخامس عمالقة المرابطين في جبهة الدريهمي: قواتنا تخوض اشتباكات مع المليشيات الحوثية التي تحاول التسلل بصورة متكررة رغم التزام قواتنا بالهدنة الأممية، مضيفا قواتنا تسيطر على الموقف ومعنويات المقاتلين عالية ومنتشرين على جميع المواقع والخطوط الأمامية ويتمتعون بيقظة قتالية كبيرة مرغت أنف المليشيات بالتراب.

لقائنا الأخير كان مع قائد السرية الأولى في اللواء الخامس عمالقة ابو طاهر الحدي يقول: نحن هنا مستعدين وفي جاهزية عالية بالتصدي لخروقات وهجمات الحوثيين، ونحن بانتظار التوجيهات من القائد العام لألوية العمالقة وقائد تحرير جبهة الساحل الغربي العميد (ابو زرعة المحرمي)، لتحرير الدريهمي ومدينة الحديدة بشكل كامل.

ويختتم حديثه بالقول: نحن رجال أشدّاء ولا نخشى العدو، وبإذن الله وتمكينه سنمرغ أنف الحوثيين ونردهم خائبين منكسرين في كل محاولاتهم البائسة.