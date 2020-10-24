المشتركة تُخمد مصادر نيران حوثية استهدفت شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 أخمدت القوات المشتركة، ظهر اليوم السبت، مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة، ضمن خروقات المليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار.

Advertisements وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة حددت مصادر نيران للمليشيات الحوثية، وتمكنت من الرد عليها وإخمادها، عقب استهدافها لمناطق سكنية شرق المدينة. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة استخدمت الأسلحة المناسبة لإخماد مصادر النيران وحققت إصابات مباشرة موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وتواصل القوات المشتركة توجية الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية، جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية الهشة التي تحاول المليشيات القضاء عليها.

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