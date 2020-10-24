شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ يوجه برصد وازالة الاستحداثات العشوائية بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ لملس يشدد على ضرورة الاستمرار في رصد العوائق المستحدثة وسرعة إزالتها

عدن خاص

شدد محافظ العاصمة رئيس المجلس المحلي الأستاذ أحمد حامد لملس، على ضرورة مضاعفة الجهود في متابعة ورصد الاستحداثات العشوائية وسرعة التعامل معها عبر إزالتها وإحالة مرتكبيها إلى الجهات الأمنية والقضائية المخولة باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ لملس، خلال ترأسه اليوم السبت، الاجتماع الدوري لمدراء عموم المديريات، ومدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق بالمديريات، بحضور عدد من مدراء عموم المرافق والمؤسسات الحكومية بالعاصمة:"عليكم تقع مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من الاعتداءات والعبث، الذي وللأسف الشديد، طال الكثير منها خلال السنوات القليلة الماضية، فنحن وإياكم وكل الشرفاء في عدن معنيين بمحاربة تلك الأعمال التخريبية وإيقافها بل والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة نهائياً".

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وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الخدمية الأخرى في المديريات، وفي مقدمتها النظافة والمياه والصرف الصحي، والإيرادات ومقترح تفعيل الشرطة البيئية وغيرها، حيث اتخذت حيال تلك القضايا عدداً من المعالجات ، وإلزام الجهات المعنية المسؤولة عنها سرعة البدء في تنفيذها بما يُفضي إلى حلها نهائياً.

وأقر الاجتماع استكمال فتح مكاتب لهيئة أراضي الدولة في بقية المديريات ومنحها كامل الصلاحيات بما فيها تحصيل الإيرادات الخاصة بأراضي الدولة، والاستمرار في إزالة العوائق المستحدثة في المخططات العمرانية والشوارع والشواطئ والمتنفسات العامة، وفي هذا الشأن أوصى الاجتماع الجهات الحكومية بتسوير الأراضي التابعة لها.

كما أقر الاجتماع أيضاً، إيقاف صرف تراخيص بناء الأكشاك في مديريات العاصمة كافة، ومراجعة عقود الحدائق العامة وعدم استخدامها لأي اغراض تجارية أخرى..