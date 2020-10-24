شكرا لبحثكم عن خبر في مئوية الشهيد الحوشبي... الوكيل " محمد سعيد سالم ": حمل روحه على أكفه انتصارا للجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص

علق وكيل العاصمة عدن محمد سعيد سالم حول ذكرى مئوية قائد اللواء العاشر صاعقة الشهيد البطل العميد "يسري الحوشبي" بالقول ان الشهيد القائد أبو عيدروس كان أحد الرجال الذين حملوا أرواحهم على أكفهم في سبيل الإنتصار للجنوب أرضاً وإنساناً.

Advertisements

وقال الوكيل سالم ان قادة الجنوب العسكريون الذين ارتقوا عند الله شهداء يجسدون معاني الوفاء والإخلاص للوطن، ويمثلون حكاية خالدة تروى للأجيال جيلا بعد آخر.

وشارك الوكيل سالم في فعالية مئوية الشهيد يسري الحوشبي والتي حظيت بحضور شخصيات سياسية عديدة وبتغطية اعلامية من وسائل الصحافة والإعلام المحلية والعربية والدولية.