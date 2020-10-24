شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يذكر بالاسم وزارات الانتقالي الجنوبي في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مدير الأخبار السابق بإذاعة هنا عدن التابعة للانتقالي #عبد_الرحمن_أنيس يوضح: مصدر: المجلس الانتقالي الجنوبي سيشغل اربع وزارات في الحكومة وهي: Advertisements ▪️ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ▪️ وزارة الأشغال العامة والطرق. ▪️ وزارة النقل. ▪️ وزارة الثروة السمكية والزراعة (وزارتان مدمجتان)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفي يذكر بالاسم وزارات الانتقالي الجنوبي في الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.