شكرا لبحثكم عن خبر صالح: لا للمغالطات..ربع وزارات الحكومة من نصيب الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لم نكن نود الخوض في نشر المعلومات المتعلقة بالتشكيل الحكومي وفقاً لاتفاق الرياض والمتوافق عليه مابين المجلس الانتقالي والرئيس هادي برعاية المملكة لكن ورداً على التسريبات المليئة بالمغالطات سنوضح اليوم توزيع حقائب الوزارات فيما يتعلق بالجنوب وهو مايعنينا . وعليه نوضح ان نصيب الجنوب في الحكومة 12 وزارة موزعة حسب التالي. - 6 للمجلس الانتقالي الجنوبي - 1 للمؤتمر الشعبي العام - 1 التجمع اليمني للإصلاح - 1 مؤتمر حضرموت الجامع Advertisements - 1 المهره وسقطرى - 2 للرئيس هادي بالتشاور مع الانتقالي. نتمنى على الزملاء في الوسائل الإعلامية توخي الدقة والمصداقية فيما تنشر. منصور صالح. نائب مدير اعلام المجلس الانتقالي الجنوبي

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