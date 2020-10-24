تدشين مشروع العودة الآمنة الى المدارس بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم بمدرسة 22 مايو بمنطقة جثمة بسيئون مشروع العودة الآمنة إلى المدارس الذي تنفذه إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان.



ويهدف المشروع الذي يشمل 30 مدرسة أساسية وثانوية في 11 من مديريات وادي حضرموت والصحراء، إلى إيجاد وعي مجتمعي صحي للوقاية من وباء كورونا وامراض الشتاء من خلال المحاضرات التوعوية في الطابور الصباحي وتوزيع الملصقات الارشادية والمواد الارشادية عبر الاذاعات الداخلية بالمدارس.

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وأكد التميمي أن السلطة المحلية تولي القطاع التعليمي أهمية خاصة من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة في حصول أبنائنا وبناتنا على التعليم سيما الاهتمام بإنشاء مدارس والترميم اضافة الى التعليم الثانوي والأكاديمي التي من خلالها تستطيع الفتاة مواصلة تعليمها.

بدوره أوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي أن العودة للمدارس يجب ان تكون بحذر، منوها بأن المسئولية تقع على عاتق الجميع في كيف الحفاظ على النظافة والتباعد وتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ ذلك.