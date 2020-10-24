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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية توجه ضربة موجعة للانتقالي قبل تشكيل الحكومة وتصدر قرار حاسم( صورة )

اصدر رئيس الحكومة المكلف د معين عبدالملك سعيد امر لجميع الوزراء ومحافظو المحافظات ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية بوقف اصدار القرار القرارات والتكاليف اثناء فترة حكومة تصريف الاعمال والغاء اي قرارات او تعيينات صدرت من قبلكم اثناء هذه الفترة .

ووجه معين بوقف جميع الترشيحات المتعلقة بطلب التعيينات حتى تشكيل الحكومة واعتبار اي قرارات صدرت لاغية لمخالفتها نص المادة 140 من الدستورة والمادتين 28 و 50 من قانون مجلس الوزراء لسنة 2004 ,

ووجه معين بالتقيد الصارم بما ورد .

واعتبر متابعون ان التوجيهات تلغي قرارات تكليف ماموري مديريات العاصمة عدن التي اصدرها المحافظ احمد حامد لملس باعتبارها صدرت في ظل حكومة تصريف الاعمال.

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