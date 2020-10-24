أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/508307/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/508306/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/508305/ Advertisements مقتل عدد من مسلحي المليشيا بنيران الجيش في نهم بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/508314/ مسلحون حوثيون يعتدون على سائق شاحنة في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/508316/ مصرع عنصرين حوثيين وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/508317/ مليشيا الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية خلال معارك في المخدرة جنوبي مأرب https://www.elyamnelaraby.com/508321/ قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/508330/ قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في الجوبة بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/508335/

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