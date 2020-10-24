قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في الجوبة بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 24/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الجوبة. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتشهد مختلف جبهات مأرب، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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