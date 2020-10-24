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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في الجوبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 24/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الجوبة.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وتشهد مختلف جبهات مأرب، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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