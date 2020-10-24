شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الأسير المفرج عنه أخذ صورة سلفي مع قبرها عاد الى أسرته وتفاجأ ان جماعة المليشيات قد أعلنت وفاته وأن زوجته تزوجت بغيره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفاجأ احد الاسرى الحوثيين العائدين في صفقة تبادل الأسرى الاخيرة بين الحكومة الشرعيه والمليشيات الحوثية ان الحوثيون كانو قد أعلنوا وفاته مسبقا . وبحسب مصادر مطلعة ان الاسير المفرج عنه عاد الى أسرته وتفاجئ ان جماعة المليشيات قد اعلنت وفاته وسلمت أسرته جثة على انها له وتم بالفعل تشييعه و قبرة قبل سنتين وان زوجته قد تزوجت بغيرة ! Advertisements فما كان منه الى ان توجه إلى المقبرة وأخذ صورة سلفي مع قبره متسائلا “بس اشتي اعرف ايش قبروا وايش حطو لاهلي في الصندوق” وانتشرت هذه الحكايات والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات اتجاه قتلاها وعناصرها في الجبهات .

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