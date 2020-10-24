شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية خلال معارك في المخدرة جنوبي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

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تكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة، خلال معارك عنيفة خاضتها ضدها القوات الحكومية جنوب محافظة مأرب.



وذكرت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت في المخدرة، بين القوات الحكومية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

ووفق المصادر، فإن المواجهات بين الجانبين خلفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي وفي العتاد.