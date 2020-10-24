مسلحون حوثيون يعتدون على سائق شاحنة في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

اعتدت عناصر ميليشيا الحوثي، أمس الجمعة 23 اكتوبر / تشرين الأول 2020م، على سائق شاحنة محملة بأسطوانات الغاز، في نقطة تفتيش تابعة لها في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

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وذكرت مصادر محلية، أن المشرف الحوثي على نقطة "الخباز" في مدينة رداع، المكنى "أبو صالح"، طلب من سائق الشاحنة بسام السوداني دفع مبلغ مالي كبير من أجل السماح له بالمرور من النقطة.

وتابعت، أن سائق الشاحنة، دفع مبلغاً مالياً أقل مما طلب منه، فرفض المشرف الحوثي استلام المبلغ مطالباً بالمزيد، وقام برمي المبلغ في وجه السائق موجهاً إليه الشتائم كونه يريد مبلغاً لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

وبينت المصادر، أن السائق تحرك بالشاحنة من النقطة، مما دفع المشرف الحوثي إلى اللحاق به بواسطة الدراجة النارية التابعة للنقطة الحوثية، والاعتداء على السائق وتهشيم زجاج الشاحنة.

وأكدت المصادر، أن الحوثيين يأخذون مبالغ مالية كبيرة من سائقي الشاحنات والمركبات، خاصة المحملة بالبضائع التجارية والقات، مقابل السماح لهم بالمرور من النقاط في مناطق سيطرة المليشيا.