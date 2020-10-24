شكرا لبحثكم عن خبر (تلفزيون).. الرئيس اليمني يجتمع برئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال تلفزيون روسيا اليوم، يوم الجمعة، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اجتمع مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في الرياض، لبحث مستجدات اتفاق الرياض.

وأضاف التلفزيون نقلاً عن مراسله في عدن أن “هادي” التقى “الزُبيدي” في مقر إقامته في الرياض مساء أمس الخميس.

وأشار المراسل نقلاً عن مصادره إلى أن “هادي” و”الزُبيدي”: ناقشا وضع اللمسات الأخيرة على تشكيله الحكومة المشتركة الجديدة في إطار مخرجات اتفاق الرياض.

وأوضحت المصادر أن اللقاء بين “الرئيس هادي” و”الزبيدي” هو الثاني بينهما منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن اللقاء “كان إيجابيا جدا”.

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وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.

وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.