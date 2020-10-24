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اختفاء طفل في ظروف غامضة في العدين بمحافظة إب

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يزيد بن سلمان - شبوة - في واقعة جديدة لظاهرة اختفاء الأطفال، شهدت محافظة إب اليمنية الخاضعة لسطيرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حادثة جديدة في مديرية العدين.

 

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وكشفت مصادر محلية عن فقدان أثر الطفل عبدالرحمن أحمد مهيوب، بعد خروجه من منزل أسرته بجولة العدين، مؤكدة أنه لم يعد إلى أسرته.

 

 وتحولت حوادث اختفاء الأطفال، إلى ظاهرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الإرهابيين، وسط مخاوف من الأهالي الزج بهم على جبهات القتال لسد العجز بصفوف المليشيا.

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