تصعيد حوثي واسع في جبهات جنوب مأرب ينتهي بمقتلة لعناصره

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يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة قتلى وجرحى وأسرى من عناصرها في أحدث هجوم واسع تشنه على مواقع الجيش وقبائل مراد في عدة جبهات جنوب غرب محافظة مأرب.
وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت من مواقع تمركزها في رحبة هجوما واسعا منذ منتصف الليل في جبهات حيد آل أحمد والاوشال الواقعتين في أطراف المديرية بمحاذاة مديرية جبل مراد.
وأضافت أن قبائل جبل مراد تمكنوا من كسر الهجوم الحوثي عقب مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة امتدت حتى ٢ ظهرا وإحراز تقدم جديد في وادي بقثه مديرية رحبه.
وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيات الحوثية بمقابل إصابة 15 مقاتلا من أبناء مراد بجروح متفاوتة.
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