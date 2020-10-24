الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تصعيد حوثي واسع في جبهات جنوب مأرب ينتهي بمقتلة لعناصره

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر تصعيد حوثي واسع في جبهات جنوب مأرب ينتهي بمقتلة لعناصره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة قتلى وجرحى وأسرى من عناصرها في أحدث هجوم واسع تشنه على مواقع الجيش وقبائل ‎مراد في عدة جبهات جنوب غرب محافظة مأرب.

 

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت من مواقع تمركزها في رحبة هجوما واسعا منذ منتصف الليل في جبهات حيد آل أحمد والاوشال الواقعتين في أطراف المديرية بمحاذاة مديرية جبل مراد.

Advertisements

 

 وأضافت أن قبائل جبل مراد تمكنوا من كسر الهجوم الحوثي عقب مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة امتدت حتى ٢ ظهرا وإحراز تقدم جديد في وادي بقثه مديرية رحبه.

 

وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيات الحوثية بمقابل إصابة 15 مقاتلا من أبناء مراد بجروح متفاوتة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصعيد حوثي واسع في جبهات جنوب مأرب ينتهي بمقتلة لعناصره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا