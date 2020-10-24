مقتل عدد من مسلحي المليشيا بنيران الجيش في نهم بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الموالية لإيران، اليوم السبت 24 أكتوبر / تشرين الأول 2020م، بنيران أبطال الجيش في جبهة نهم، شرقي محافظة صنعاء.



واستهدفت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، المليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة، في جبهة نهم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

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