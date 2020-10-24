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صنعاء - ياسمين الخيامي - عائلة عفاش تجدد ولائها للرئيس الشرعي وتوجه صفعة قوية للعميد احمد علي عبد الله صالح



فجر أبرز قيادات عائلة عفاش المحسوبين علي جناح نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( العميد أحمد علي) المتواجد حاليا في أبوظبي مفاجئة اكد فيها ان عائلة صالح مازالت تدين بالولاء لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يديره الخوثيون بالعاصمة صنعاء.

وكان كثيرون يعتقدون ان هذا هذا الجناح محسوب على الإمارات العربية المتحدة،

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عائلة عفاش تجدد ولائها للرئيس الشرعي وتوجه صفعة قوية للعميد احمد علي عبد الله صالح

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حيث أكد عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، يحيى محمد عبد الله صالح، المستقر في الضاحية الجنوبية ببيروت ، أنه لا يعترف بأي أجنحة للحزب، وأن ولاؤه للرئيس الشرعي للحزب المتمثل بصادق أمين أبو راس.

وقال صالح، وهو ابن شقيق الرئيس السابق، في نشر على صفحته بالفيسبوك، "نحن لا نعترف بأي أجنحة للمؤتمر الشعبي العام وإنما هناك قيادة واحدة بقيادة المناضل صادق أمين أبو راس، فهو الرئيس والممثل الشرعي الوحيد للمؤتمر".

وأضاف: "بمناسبة الثورة اليمنية نهنئ الشيخ صادق أمين أبو راس ونؤيد كل القرارات التي يتخذها من أجل إعادة هيكلة المؤتمر بما يتناسب مع الوضع الحالي خصوصاً وأن المؤتمر لم يعد دولة".

وأضاف رئيس أركان الأمن المركزي في عهد عمه عفاش العميد يحي محمد الى أن "المؤتمر تعرض منذ 2011 لهزات، أظهرت له والشعب منهم المؤتمريين الأوفياء ومنهم أصحاب المصالح". وكان حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء عقد منتصف العام الماضي، اجتماعاً موسعاً تم خلاله انتخاب صادق أمين أبو راس رئيساً للحزب، و أحمد علي عبدالله صالح نائباً لرئيس الحزب..