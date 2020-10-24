شكرا لبحثكم عن خبر دولة خليجية تعتزم ترحيل 70% من العمالة الوافدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر وزارية كويتية عن خطة للحكومة تعتزم تطبيقها لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت .
و أشارت الصحافة المحلية إلي عزم الحكومة علي توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية و الأمية لافتة إلي أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلال التركيبة السكانية هي 5 سنوات .
وقال رئيس لجنة تنمية الموارد بالبرلمان الكويتي خليل الصالح أن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بوضوح بعد جائحة " كورونا" ، لافتا إلي أن إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصل جديد للتعاون بين الحكومة والمجلس و أن فكرة القانون تعتمد علي إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات و الأحكام بخصوص العمالة الوافدة .
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