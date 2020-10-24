شكرا لبحثكم عن خبر إنقطاع المرتبات عن القوات المسلحة في المناطق المحررة للشهر السابع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفاد مصدر امني في في الشرعية اليمنية عن إستمرار إنقطاع الرواتب على المناطق المحررة للشهر السابع تواليا.
و قال المصدر أن الإنقطاع يشمل جميع الأجهزة الأمنية بما فيها الحزام الأمني و الأمن و القوات التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة .
يأتي ذلك في ظل أرتفاع حاد لأسعار المواد الغذائية الذي يرافقه هبوط لقيمة الريال اليمني الأمر الذي يصعب من حياة الناس في المناطق المحررة .
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