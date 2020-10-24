شكرا لبحثكم عن خبر كشف موعد بدء تشغيل محطة كهرباء الرئيس هادي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤولون في مؤسسة الكهرباء بعدن ان الاسبوع القادم سيتم فيه تشغيل محطة كهرباء الرئيس هادي في عدن. وبحسب المسؤولين فانه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي للمحطة. Advertisements واشار المسؤولون إلى ان المحطة ستولد بداية الامر ماقدرته 270 ميجا وات. وستحل عملية التوليد الجديدة جزء كبير من مشكلة الكهرباء بعدن.

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