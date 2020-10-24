شكرا لبحثكم عن خبر رئيس عربي تنبأ بمقتل علي عبدالله صالح فقتل قبله.. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - من القصص المشهورة في حياة الزعماء العرب القصة الخالدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي تنبأ بمقتل عدد من الزعماء العرب ومن ضمنهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
وقال الرئيس العراقي لحظة إعدامه: أنا ستعدمني أمريكا لكن أنتم ستعدمكم شعوبكم.
وبعد سنوات تحققت نبوءة صدام حسين وقتل علي عبدالله صالح على يد جماعة الحوثيين.
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