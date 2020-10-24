شكرا لبحثكم عن خبر كما ورد: تفاصيل جديدة لقصة اليمني الذي ذبح زوجته بالجنبية امام امه وامها بسبب حليب البقرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية، الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل جديدة حول سبب قيام "يمني" بقتل زوجته في سادس جريمة مروعة خلال أسبوعين.

وأوضحت المصادر، أن الجريمة التي حدثت أمس بقرية العدن، عزلة بني منصور، مديرية بعدان، محافظة إب، سببها هو طلب الزوج الجاني لوالدته بأن تقوم بحلب البقرة، لكن والدته اعتذرت لأنها تاعبة؛ ما دفع الزوجة المجني عليها الى الاشفاق على عمتها ووالدة زوجها وقامت بحلب البقرة بنفسها، ليحلف الزوج الجاني يمين مغلظ بأن ما تقوم بحلب البقرة الا والدته.

وأضافت المصادر : فردت عليه زوجته قائلة :"أمك تعبانه يا رجال.."، ليقوم مباشرة بإخراج جنبيته، ويباشر زوجته بثلاث طعنات في وجهها، ثم بعد ذلك أخذ سلاحه الآلي وأطلق عليها رصاصة قاتله في وجهها، وأراد أن يلحق بأبنه لقتله، لولا أن الولد فر هاربا.

ونوهت المصادر بأن الجاني بعد جريمته قام بتسليم نفسه الى أدارة أمن المديرية.

Advertisements

وتعد الجريمة سادس جريمة مروعة خلال أسبوعين، في عداد جرائم قتل الازواج لزوجاتهم بعدة محافظات.

جدير بالذكر أن الزوجة المجني عليها لديها خمسة أولاد.

وارتفعت معدلات الجريمة بشكل لافت في المحافظة، خلال الأعوام الستة الأخيرة، في ظل تزايد ملحوظ لجرائم القتل، وسط إنتشار كبير لظاهرة حمل السلاح لدى الأطفال في المدينة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وسجلت إحصائيات حديثة لمنظمات حقوقية ومحلية، وقوع أكثر من 17 ألف جريمة في إب بين عامي 2014 - 2020 ، بمعدل 8 جرائم تقريبا في اليوم، أي جريمة واحدة كل ثلاث ساعات.

وبحسب تقارير منظمات حقوقية غير حكومية، تنوعت الجرائم والإنتهاكات المسجلة، ما بين القتل والشروع في القتل والخطف وتفجير المنازل وجرائم الاعتداء والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وعمليات النهب ومصادرة الحقوق والحريات.

وتعتبر إب من أعلى المحافظات من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة صنعاء ومحافظة تعز، إذ يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص تقريباً.