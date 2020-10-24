شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. طفل يمني ناجى ربه في بيته,, فتغير حاله كما أراد “صورة وتفاصيل” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تحول طفل في محافظة شبوة شرق البلاد الى مالك بقالة بعد معاناة كبيرة.
وقال نشطاء ان البداية كانت للطفل الذي ظل يعاني كان بسبب كاميرا .
وافادوا طفل في بيحان التقطته كاميرا احد اقرانه وهو يناجي ربه باكيا قبل فترة في احد المساجد.
واضافوا بسبب ضيق الحال تلك المناجاة التي انتشرت على مواقع التواصل كانت فاتحة خير عليه.
واختتموا استجاب الله دعوته ليسخر له كثيرا من فاعلين الخير واصحاب الايادي البيضاء الذين قاموا بدعمه في فتح بقالة له يترزق منها على اسرته
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