عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الغذاء العالمي: اليمن تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم

السبت 24 أكتوبر 2020

الخليج 365

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن اليمن لا تزال تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن 40 في المئة من سكانها، يكافحون لأجل الحصول على الغذاء اليومي.



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وأضاف البرنامج في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "‏لا تزال أزمة ‎اليمن تعتبر أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش ملايين السكان في دائرة من الصراع والجوع وتصبح الحياة أكثر صعوبة يوماً بعد يوم".

وتابع: إن "40 بالمائة من السكان يكافحون في الوقت الراهن للحصول على احتياجاتهم الأساسية اليومية من الغذاء".

وتسببت الحرب التي افتعلتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في البلاد منذ ست سنوات في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث بات نحو 24.3 مليون يمني بحاجة للمساعدات للبقاء على قيد الحياة وفق تقديرات أممية.