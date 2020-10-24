شكرا لمتابعة خبر عن اشتعال المعارك مجدداً بين الجيش الوطني والحوثيين في ثلاث محافظات يمنية .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، و الحوثيين، في ثلاث محافظات يمنية، وذلك بعد أيام من الهدوء النسبي في مختلف الجبهات.

ففي محافظة مأرب، تجدد المواجهات فجر الجمعة، بين الجيش والحوثيين في مختلف الجبهات، ولازالت مستمرة حتى الآن.

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وقال موقع الجيش "سبتمبر نت"، "إن الحوثيين تكبدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر ضربات محكمة تلقوها على يد أبطال الجيش المسنودين بالمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوبي وغربي مأرب".

وأشار "أن معارك عنيفة تدور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة معارك وما زالت مستمرة في جبهة المخدرة، بمديرية صرواح، غربي المحافظة".

وفي جبهة رحبة بجبل مراد، جنوب المحافظة تكبد الحوثيين خسائر كبيرة، إثر مواجهات مع الجيش المسنود بالمقاومة، وضربات جوية محكمة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وفي السياق، قالت مصادر ميدانية، إن جبهات محافظة الجوف شهدت خلال الساعات الأخيرة معارك عنيفة، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة، وبين الحوثيين من جهة آخر.

ومن الجوف إلى محافظة صنعاء، حيث أعلنت قوات الجيش الوطني أن مقاتلات التحالف العربي دمرت أطقم ومعدات عسكرية تابعة لقوات الحوثيين في جبهة "نهم" شرقي صنعاء، وتعزيزات أخرى جنوب محافظة "مأرب".

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة في جبهة نهم شرق صنعاء.

وذكر المركز، أن مقاتلات التحالف "كبّدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منها تدمير عربتين و 3 أطقم، ومصرع جميع من كانوا على متنها".

وأشار المركز إلى أن "طيران تحالف دعم الشرعية استهدف كذلك بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للحوثيين جنوب مارب".

وأكد المركز الإعلامي، أن قصف التحالف "أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها".

وأشار إلى أن "أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية يخوضون معارك بطولية ضد الحوثيين في جبهات مديرية نهم، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

*المشهد اليمني