شكرا لمتابعة خبر عن عدن : انتشار واسع لقوات المجلس الانتقالي في المدينة .. ومصادر تكشف عن الأسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية وإعلامية، إن مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، نفذت خلال الساعات الماضية، انتشار واسع في مدينة عدن (جنوبي البلاد).

وذكرت المصادر، أن مليشيا الانتقالي نفذت بالتزامن مع انتشارها في شوارع وأحياء عدن، نفذت القوات حملات اعتقالات واسعة، في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد شمال مدينة عدن.

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وأضافت، أن المليشيات شنت عمليات مداهمة لعدد من المنازل الواقعة في احياء "المحاريق" و"السيلة" الرابطة بين مدينتي الشيخ عثمان ودار سعد، واعتقلت شباناً في هذه الاحياء قبل أن تقودهم على متن أطقم عسكرية صوب مواقعها.

وبحسب المصادر، فإن استنفار مليشيا الانتقالي جاء بناءً على معلومات تلقتها بوجود عناصر فوضى تخطط لإحداث عمليات زعزعة للأمن في المدينة.

*المشهد اليمني