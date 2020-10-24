شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يشن أكثر من 30 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين خلال الساعات القليلة الماضية .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية، أكثر من ثلاثين غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين، خلال الساعات القليلة الماضية، في محافظتي مأرب والجوف.

وقالت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف شنت 22 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية مدغل غرب محافظة مأرب.

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واستهدفت مقاتلات التحالف قوات الحوثيين، بـ نحو 10 غارات في مديريتي الجوبة وجبل مراد جنوب مأرب.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات العسكريةلهم.

*المشهد اليمني