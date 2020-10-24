شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي يفاجيء الجميع من قلب العاصمة السعودية الرياض بخطوة رهيبة لم يتوقعها احد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يفاجيء الجميع من قلب العاصمة السعودية الرياض بخطوة رهيبة لم يتوقعها احد

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف وبطريقة مروعة ارعبت كل المعازيم

الحوثي يحرج السعودية والشرعية ويكشف كيف وصل السفير الايراني الى صنعاء

صحيفة خليجية تكشف عن صفقة كبرى بين الحوثي ومحمد بن سلمان والرئيس هادي لا يعلم عنها شيء

عاجل: استشهاد علي محسن في المواجهات الشرسة مع الحوثيين في مأرب

الاعلان عن اسم وزير النقل بديلا للوزير المستقيل صالح الجبواني( صورة + الاسم )

القوات المصرية تفاجيء الشعب التركي بهذا العمل العسكري..والجيش المصري يصدر البيان رقم ( 1 )

تحت شغار" اللي ماله شغل يتوكل على الله"..الاعلان رسميا عن ترحيل 70 في المائة من المغتربين

النجم السعودي ناصر القصبي بطل مسلسل طاش ماطاش يفرح السعوديين بهذا الاعلان المفاجيء

سلطان عمان يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة رهيبة

Advertisements

تعرف على الملك صاحب الثروة الطائلة الذي تبرأ من أبنائه وعشق الكلاب.. لن تصدق من هو ( 4 صور مثيرة )

السعودية توجه صربة موجعة لتركيا والخسائر بالمليارات

اجمل مذيعة في قناة العربية تفاجئ متابعيها بهذا الاعلان الصادم عن حياتها الخاصة

ولي العهد السعودي يفاجيء كل السعوديين بهذا الامر الذي جعلهم يطيرون فرحا

مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يفاجيء زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بسؤال محرج..لن تصدق ماهو السؤال

تحذير عاجل واعلان سعودي هام للمواطنين والمقيمين في هذا المناطق

فوائد سحرية: قطرة من العسل على السرة قبل النوم تعالج هذه الأمراض الخطيرة والقاتلة ..هذا ما يحدث لجسمك

اعفاء المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم واستثنائهم من كل محلات السعودية

شركة النفط تزف اسعد خبر لليمنيين وبشرى سارة للجميع

سلطنة عمان تعلن عن قرار جديد بشأن الإجراء الإجباري ضد المواطنين والوافدين

br /> التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وفق مصدر مسؤول.



ونقلت صحيفة "عربي 21" عن المصدر المقرب من الدائرة الضيقة بالرئيس اليمني، القول، أن اللقاء ودي لكسر الحواجز وبناء جسور تفاهم للمرحلة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.



وأوضح المصدر أن المشاورات تجري على قدم وساق، مشيرا إلى أن حالة التعثر لتنفيذ اتفاق الرياض تم تجاوزها.



ورجح أن "يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري".



واللقاء هو الثاني منذ التوقيع على اتفاق الرياض مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، في وقت يواجه الاتفاق تعثرا كبيرا، لاسيما في الملفين الأمني والعسكري.



وكانت الرياض قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.



وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".



كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.



وتتهم الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، مايعطل من مؤسسات الدولة وسلطاتها في المحافظات المحررة.