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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن..الحوثيين يعلنون سيطرتهم على كنز كبير في مأرب..شاهد ماهو الكنز

2020/10/24 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365)



ونقلت وسائل إعلام موالية للجماعة عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجماعة سيطرت على مناطق نبعة والمديد ومركز الاستخبارات العسكرية لمنطقة ساهر العسكرية في مدغل فيما لم تعلق القوات الحكومية على تلك المزاعم.

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وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات عنيفة بعد تقدم الحوثيين وسيطرتهم على تلك المناطق.

وكان الحوثيون اتهموا التحالف بشن 22 غارة على مديرية مدغل و 10 غارات على مديرية الجوبة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت القوات الحكومية في وقت سابق اليوم، إفشال هجوما واسع للحوثيين في الأجزاء الجنوبية من محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وصعدت جماعة الحوثيين مؤخراً عملياتها العسكرية بشكل كبير في محافظة مأرب سعياً منها للسيطرة على المحافظة النفطية.