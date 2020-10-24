الحديدة: إصابة مدني بجروح خطيرة إثر قصف للحوثيين في التحيتا

أصيب مدني بجروح خطيرة، مساء الجمعة، في قصف لمليشيات الحوثي استهدف قرى بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن مليشيات الحوثي استهدفت بقذائف الهاوون منازل المواطنين في قرية البقعة ما أدى إلى إصابة المواطن "عبده حسن مسبح 50عاما"، بجروح بليغة.



ونقل عن مصدر طبي مستشفى الخوخة قوله، إن مسبح أصيب بشظايا قذيفة هاون وخضع لعملية جراحية عاجلة وحالته الصحية حرجة للغاية.مشيرا إلى أنه سيتم نقله إلى عدن.



وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت صباح اليوم، قرى ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بمديرية الدريهمي، بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة، في إطار تصعيدها جنوبي الحديدة.



والأربعاء الماضي، قتل وأصيب أربعة مدنيين بينهم طفلة في عمليات قنص متفرقة نفذتها مليشيات الحوثي جنوبي وشرق الحديدة.





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