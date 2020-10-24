الضالع: مقتل طفل برصاص قناص ميلشيات الحوثي بمديرية مريس

قتل طفل، اليوم الجمعة، برصاص قناص مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "محمد فيصل المطار 13 عاما قتل ظهر اليوم برصاصة قناص المليشيات في قرية الجروف بمديرية مريس".



وأوضحت أن قناص المليشيات الحوثي المتمركز في جبل القهرة، استهدف الطفل أثناء تواجده بجوار منزله، وتوفي على الفور إثر إصابته بطلق ناري في عنقه.



وتلجأ مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية عقب تعرضها لخسائر في جبهات القتال مع الجيش الوطني والمقاومة، حيث قتل وأصيب العشرات في مناطق مريس أغلبهم من الأطفال والنساء.





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