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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي يحرج السعودية والشرعية ويكشف كيف وصل السفير الايراني الى صنعاء

قال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا في صنعاء محمد علي الحوثي، إن سفير إيران لديهم "لم يأت جديداً" في اشارة منه الى أن "إيرلو" كان موجوداً في مناطق سيطرتهم قبل الإعلان الإيراني.

جاء ذلك في رد القيادي الحوثي على سؤال كيف وصل السفير الإيراني الى صنعاء، خلال مقابلة مع تلفزيون الميادين المقرب من حزب الله اللبناني، مساء أمس.

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الحوثي يحرج السعودية والشرعية ويكشف كيف وصل السفير الايراني الى صنعاء

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وقال الحوثي إن الطائرات التي أقلّت العالقين من مسقط تم تفتيشها من قبل الأمريكيين وأعلنوا هم عن ذلك، في إشارة الى الطائرة التي أقلت 240 من عناصر الميليشيا قبل أسبوع، ضمن صفقة دعمتها السعودية أُفرج بموجبها عن أمريكيين اثنين من سجون الميليشيا وجثمان ثالث، وتحدث اعلاميون وسياسيون عن احتمال أن السفير قد طار الى صنعاء على متنها.

وأضاف الحوثي ان إيران لديها سفارة في صنعاء من قبل، والتحالف هو المعني بالإجابة عن طريقة دخول السفير وهم يتحكمون بالجو والبر والبحر، حسب قوله.

وأعلنت الخارجية الإيرانية يوم السبت، وصول سفيرها لدى الحوثيين حسن إيرلو الى صنعاء، ما أثار موجة تساؤلات عن طريقة وصوله في ظل سيطرة التحالف على الأجواء والسواحل اليمنية، فيما رجحت مصادر أن السفير كان موجوداً باليمن من قبل في مهمة أخرى قبل أن تقرر إيران تسميته سفيرا لدى الميليشيا.

وقالت الحكومة اليمنية انه جرى تهريب ايرلو الى صنعاء دون مزيدا من التفاصيل.