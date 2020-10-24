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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية ترفض التدخل لإنهاء معركة حامية الوطيس بين 2 من اشهر المحافظين الجنوبيين واحدهم يتلقى صفعة مدوية واهانة بالغة

2020/10/24 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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