شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. ترامب يعلن عن ثالث دولة عربية اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات.
وقال "ترامب" إن الجانبين اتفقا على صنع السلام وتطبيع العلاقات.
وتحدث الرئيس الأمريكي بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.
وأضاف: "اتفاق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ترامب يعلن عن ثالث دولة عربية اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.