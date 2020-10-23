بالاسماء.. الكشف عن مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

اعترفت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة العدوان بمصرع عدد كبير من مليشيات حزب الاصلاح في محافظة مأرب بينهم من القيادات القبلية والعسكرية المحسوبة عليها.

وذكرت مصادر محلية ان كلا من القيادي “مبخوت ناجي مبخوت ناجي كعلان”، والقيادي “نجم الدين مبخوت علي جاسر الشدادي”، و ” علي محسن علي جاسر الشدادي” لقوا مصرعهم اليوم في جبهة مديرية مدغل بمحافظة مأرب، مشيرة الى مصرع وجرح عشرات المرتزقة خلال المعارك الاخيرة.

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وكان ابطال الجيش واللجان تمكنوا اليوم الجمعة، من إحراز تقدم عسكري جديد باتجاه مدينة مأرب معقل حزب الاصلاح (جماعة الاخوان).

وذكر مصدر عسكري إن قوات الجيش واللجان سيطرت على مناطق نبعة والمديد ومركز الاستخبارات العسكرية لمنطقة ساهر العسكرية في مدغل .

وأضاف المصدر أن مقاتلات العدوان السعودي شنت سلسلة غارات عنيفة في محاولة لمساندة المرتزقة.