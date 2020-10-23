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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: استشهاد علي محسن في المواجهات الشرسة مع الحوثيين في مأرب

استشهد وجرح العشرات من قيادات وضباط الجيش الوطني خلال المعارك المستعرة مع قوات الحوثيين، في جبهة شرقي مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الجبهة الشرقية لمديرية مدغل شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي تزامن ذلك مع غياب تام للإسناد الجوي من قبل طيران التحالف.

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عاجل: استشهاد علي محسن في المواجهات الشرسة مع الحوثيين في مأرب

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وأشارت المصادر إلى أن المعارك اسفرت عن سقوط شهداء بينهم قيادات وهم:

ـ مبخوت ناجي مبخوت ناجي كعلان ـ نجم الدين مبخوت علي جاسر الشدادي ـ علي محسن علي جاسر الشدادي كما جرح 15 آخرين خلال المعركة.

وأكدت المصادر أن المعارك لا تزال مشتعلة حتى اللحظة.