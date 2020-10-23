شكرا لمتابعة خبر عن الاعلان عن اسم وزير النقل بديلا للوزير المستقيل صالح الجبواني( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الاعلان عن اسم وزير النقل بديلا للوزير المستقيل صالح الجبواني( صورة + الاسم )

رشح الكاتب اليمني الساخر فكري قاسم نفسه لوزارة النقل بديلا للوزير المستقيل صالح الجبواني.

واوضح الكاتب الساخر قاسم انه يستحق تلك المكانة نظرا لأنه منذ نعومة أظافره وهو يمارس عملية النقل من مكان الى اخر وان ذلك الامر استمر طيلة سنوات الحرب وحتى قبلها .

"الخليج 365 "يعيد نشر نص المقال

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

صحيفة خليجية تكشف عن صفقة كبرى بين الحوثي ومحمد بن سلمان والرئيس هادي لا يعلم عنها شيء

عاجل: استشهاد علي محسن في المواجهات الشرسة مع الحوثيين في مأرب

الاعلان عن اسم وزير النقل بديلا للوزير المستقيل صالح الجبواني( صورة + الاسم )

القوات المصرية تفاجيء الشعب التركي بهذا العمل العسكري..والجيش المصري يصدر البيان رقم ( 1 )

تحت شغار" اللي ماله شغل يتوكل على الله"..الاعلان رسميا عن ترحيل 70 في المائة من المغتربين

النجم السعودي ناصر القصبي بطل مسلسل طاش ماطاش يفرح السعوديين بهذا الاعلان المفاجيء

سلطان عمان يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة رهيبة

تعرف على الملك صاحب الثروة الطائلة الذي تبرأ من أبنائه وعشق الكلاب.. لن تصدق من هو ( 4 صور مثيرة )

السعودية توجه صربة موجعة لتركيا والخسائر بالمليارات

اجمل مذيعة في قناة العربية تفاجئ متابعيها بهذا الاعلان الصادم عن حياتها الخاصة

ولي العهد السعودي يفاجيء كل السعوديين بهذا الامر الذي جعلهم يطيرون فرحا

مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يفاجيء زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بسؤال محرج..لن تصدق ماهو السؤال

تحذير عاجل واعلان سعودي هام للمواطنين والمقيمين في هذا المناطق

فوائد سحرية: قطرة من العسل على السرة قبل النوم تعالج هذه الأمراض الخطيرة والقاتلة ..هذا ما يحدث لجسمك

اعفاء المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم واستثنائهم من كل محلات السعودية

شركة النفط تزف اسعد خبر لليمنيين وبشرى سارة للجميع

سلطنة عمان تعلن عن قرار جديد بشأن الإجراء الإجباري ضد المواطنين والوافدين

فكري قاسم وزيرا للنقل!

-نقلت في أول عشر سنين من حياتي انا وامي وخواتي داخل بيت جدي بس يجي ثمان نقلات من الدور النازلي للدور الطالعي ومن الطالعي للنازلي

-نقلت في العشرينية الثانية انا وامي وخواتي وايتام خالي من بيت جدي، الى ستة بيوت اكتريناها تنقلنا بينهن بيتا بيت من حارة الى حارة

- نقلت العفش والقلافد من فوق دباب لافوق دباب، مناقله من بيت لا بيت ومن حارة الى حارة والسؤال نفسه أين سارحين؟ والجواب نفسه : عننقل

- في العشرية الثالثة تزوجت قلت شستقر تنبعت في خمسة بيوت مناقله من زوه لزوه وكانت الهواتف في قائمة المفضلة بجوالي ارقام اصحاب الدينات

- في العشرية الرابعة من عمري بلغت سن الرشد في بيتين منفصلين واحد اكتريته لي والثاني لامي اثثتهما ياسلام سلم وكنت حينها اشتغل وحالي مستور وقلت خلاص استقرينا وتعبنا نقوله وماعد شنقل انا وامي وعفش البيتين إلا لاداخل بيتي لما يفتح الله واعمر

وقرحت الحرب وبدأت النقولة الحقيقية على اصولها

نقلت من الجحملية الى شرجب نازح بينما تتوقف الحرب ونرجع

طولت الحرب ونهبت البيوت في الحارة ونقلت العفشين حقي وحق امي من تعز الى دكانين اكتريتهن في مدينة القاعدة

طالت الحرب ضاق حالي نقلت من شرجب الى صنعاء شستقر

-نقلت عفش امي من القاعدة الى صنعاء وعفشي استرق وابتاع ومابقى من اثاث بيتي غير مكتبتي لعن ابوها

- تنقولت في بيتين داخل صنعاء نقلت عفش امي اليهما مرتين ودخلت في مشاكل عائلية انتهت بالانفصال بيني وبين أم أبني الوحيد واضطر بي الحال لنقل مقر إقامتي من صنعاء الى عدن

نقلت عفش امي من صنعاء الى بيت ضيق من غرفتين وصالة في مدينة إنماء وشرحت مكتبتي عند اقارب في صنعاء وبقية عفش امي نقلته فوق نفس الدينا وفرقته على بعض الاهل في عدن يخلوه عندهم لوما تخلص الحرب

-جسيت في عدن سنتين مراعي تنتهتي الحرب وما انتهت رجعت قبل شهرين بيت ابي في تعز وعملية المناقلة لاتزال مستمرة

-باقي المكتبة حقي لعن ابوها مع شوية قلافد من اثاث البيت القديم اشتي انقلهن من صنعاء لا تعز لكن خلاص انا قد تعبت نقوال ومراعي بالسراج للاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وتعييني فيها وزيرا للنقل لأتمكن من نقل بقية عفشي الى بيت ابي في الحارة

وإذا ماحدث ذلك وتعينت وزيرا للنقل فأن اول شي شعمله سآجعل الاخ والصديق أحمد السعداوي وكيلا مساعدا لوزارة النقل لأنه ساعدني في أول نقلة للعفش من صنعاء الى عدن وسأرشح الأخ والصديق ناصر الشريف "نائب وزير النقل حاليا"ليصبح ن ائبا لرئيس الوزراء لشؤون النقل لإنه ساعدني في نقلة عفشي من عدن الى تعز.

وإن مت قبل اعلان تشكيل الحكومه فيامنعاه سموني الشهيد المناقل.