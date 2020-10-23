شكرا لبحثكم عن خبر شركة الغاز بتعز تعتمد خطوات عملية تسر المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مكتب شركة الغاز بمحافظة تعز ،أن الشركة وفرت أكثر من سبعة الف أسطونة من الغاز لتغطية جميع المديريات ولاصحة لوجود أزمة أو ارتفاع في الأسعار.

واوضح مدير الشركة بلال القميري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، انه تم ،اليوم، توفير كمية (7891) اسطوانة غاز منزلي لمعارض الوكلاء في المحافظة..مشيراً الى أن الفرق الميدانية تقوم بالنزول الميداني اليومي الى معارض الغاز للإشراف والرقابة على عملية البيع المباشر وبالسعر الرسمي وضبط المخالفين.

ولفت القميري ،الى أن الشركة تقوم بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة للاشراف اليومي على عملية البيع..منوها أن الشركة العامة للغاز اعتمدت حصة يومية مضافة الى الحصة المعتمدة للمدينة لكبار المستهلكين بحيث لا يؤثر على الكميات المخصصة للمواطنين.