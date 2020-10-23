شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف التقسيم الوزاري الجديد وحصص الاحزاب والمكونات الاخرى! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدران سياسيان لموقع”يمن فيوتشر”، ان مشاورات متقدمة يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، بدأت الخميس، لاستكمال ترتيبات الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد خلال ايام.

و اكد المصدران، ان هادي عقد امس الخميس، اجتماعا منفصلا برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الذي عرض قائمة مرشحي المجلس لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل المرتقب، مع استمرار التباينات بشأن مصير الوزراء و قياديي الطرفين المشاركين في الصدامات والاحداث التي شهدتها محافظات عدن،ابين وشبوة، في وقت سابق العام الماضي.

و اشار احد المصادر، الى ان اجتماعات اخرى سيعقدها الرئيس اليمني مع مستشاريه، وحكومة تصريف الاعمال يومي السبت والاحد على الارجح، لحسم قائمة الاسماء المرشحة عن التحالف الحكومي، و”ارسال تطمينات بشأن مصير بعض الملفات العالقة وعلى وجه الخصوص كما ستعقد الاطراف لقاءات منفصلة واخرى مشتركة بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الذي يقود جهود الوساطة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة في المحافظات الجنوبية، رعته السعودية في نوفمبر/ كانون اول العام الماضي.

وكانت الاطراف توافقت حول الاطار العام للهيكل الوزاري المرتقب الذي يفترض ان يضم 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، كما تضمن التوافق الاخير مقعدا وزاريا للمستقلين، مع امكانية ان يكون ممثل المقاومة الجنوبية، من الائتلاف الوطني الجنوبي.

التفاهمات تضمنت ايضا تقليص تاريخي في عدد الحقائب الوزارية يشمل دمج وزارات الخارجية والمغتربين و الزراعة والثروة السمكية، والشؤون القانونية وحقوق الانسان،والتعليم العالي والفني، و الاعلام والثقافة والسياحة، و الادارة المحلية ومخرجات الحوار الوطني.

و بموجب التفاهمات سيحصل الانتقالي الجنوبي على 4 حقائب وزارية، و 4 لحزب تجمع الاصلاح،ومثلها لحزب المؤتمر الشعبي،و 2 للاشتراكي وحقيبة واحدة لكل من التنظيم الناصري، ومؤتمر حضرموت الجامع، والمقاومة الجنوبية(الائتلاف الوطني)، وحزب الرشاد السلفي، والحراك الجنوبي، والمستقلين، بينما سيحتفظ الرئيس هادي بحق تعيين الوزراء في اربع حقائب سيادية على الا يكونوا ممن تستثنيهم معايير اتفاق الرياض.