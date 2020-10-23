شكرا لبحثكم عن خبر رفض المصلين ترديد الصرخة ..فانتقم الحوثيين من المسجد “صورة “ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في محافظة ذمار ان الحوثيين اقدموا على احراق مسجد قرية حقار في منطقة جهران بعد رفض المصلين ترديد الصرخة الايرانية، واحراقوا قرابة مائة مصحف للقران الكريم .

واضاف الاهالي “ان الخلاف مع الهاشميين المتحوثين في القرية بدء منذ اول يوم لسيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار بسيطرتهم على مسجدي القرية بقوة السلاح وفرض خطباء تم استقدامهم من خارج القرية وترديد الصرخة في المسجد .

وقال الاهالي ان محاولات السكان منع الحوثيين من ذلك دفعهم الى عدم حضور الصلاة في المسجدين والاكتفاء بالصلاة في منازلهم باستثناء الجمعة يصلونها في الشارع ما دفع ابناء القرية الى بناء مسجد جديد بعيد عن نفوذ جماعة الحوثي السلالية .

وأضافوا أن عناصر المليشيا الحوثية قاموا بإحراق المسجد الجديد عقب رفض المصلين تأدية “الصرخة” الطائفية خلال خطبتي الجمعة التي حضرها القيادي الحوثي المدعو أبو أحمد شملان مشرف الحوثيين في مديرية جهران بعد تهديد مباشر منه.

وذكر الاهالي ان جماعة الحوثي الارهابية تمارس ضغوطا على القرية وتبتز المزارعين بحجج المجهود الحربي ويمارسون تحريضا عنصريا ضد ابناء القبائل في القرية الرافضين لفكر الحوثي البغيض .