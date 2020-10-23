شكرا لبحثكم عن خبر أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة في صنعاء وعدن! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار الصرف في صنعاء الدولار الاميركي شراء: 612 بيع: 614 الريال السعودي شراء: 162.3 بيع: 162.5 أسعار الصرف في عدن الدولار الاميركي شراء: 833 بيع: 840

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