شكرا لبحثكم عن خبر مع عودة الحديث عن قرب تشكيل الحكومة .. مصدر مطلع يكشف عن حقائب المجلس الانتقالي فيها ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ينتظر الشارع اليمني عموما والشارع الجنوبي على وجه الخصوص سرعه تنفيذ تفاهمات الرياض الاخيرة التي تعثرت بفعل تعنت أطراف الصراع. ومن بين أبرز المعوقات التي أدت الى تأخير تنفيذ تفاهمات الرياض هي مطالبة الرئيس هادي والحكومة الشرعية من المجلس الانتقالي البدء بتنفيذ المصفوفة الامنية الموقع عليها من قبل الطرفين التي نصت على الانسحاب من المدن. ويماطل المجلس الانتقالي في البدء بتنفيذ المصفوفة الامنية التي وقع عليها مطالبا بسرعة تنفيذ الشق السياسي وتغيير الحكومة التي أفضت المفاوضات الى أربع حقائب تخص المجلس الانتقالي الجنوبي فقط. وقال مصدر مطلع ان حقائب المجلس الانتقالي الجنوبي المقترحة هي النقل والثروة السمكية والاشغال والشؤون الاجتماعية. وأكد المصدر ان الاحزاب السياسية معارضة بشدة لهذا المقترح المقدم ودعت الاحزاب الى لقاء برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. وتسعى المملكة العربية السعودية الى إقناع الرئيس هادي والحكومة الشرعية البدء بتنفيذ الشق السياسي من المصفوفة مقدمة ضمانات بانسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من عدن والمحافظات.

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